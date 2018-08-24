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Milyar dolarlık çıkışların yılı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Milyar dolarlık çıkışların yılı
Crunchbase haberine göre tüm dünyada bu yıl milyar dolarlık pek çok girişim çıkış şansı yakaladı. Pek çok özel şirket halka açılarak son 2 yılın toplamından daha fazla önemli başarı elde etti. Özellikle 2018 yılında olmak üzere gerçekleşen toplam milyar dolarlık çıkışların toplamı bu yıl 250 milyar dolara yaklaştı. Bu yılın en dikkat çeken yatırım anlaşmalarının başında Walmart'ın 16 milyar dolarılık Flipkart satın alması ve 'un 7.5 milyar dolarlık GitHub anlaşması yeni Unicorn'ların ortaya çıkmasına sebep oldu.
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Milyar dolarlık çıkışların yılı
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