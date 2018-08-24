Milyar dolarlık çıkışların yılı

Crunchbase haberine göre tüm dünyada
bu yıl milyar dolarlık pek
çok girişim çıkış şansı
yakaladı. Pek çok özel
şirket halka açılarak son
2 yılın toplamından daha
fazla önemli başarı elde
etti. Özellikle 2018 yılında
olmak üzere gerçekleşen
toplam milyar dolarlık
çıkışların toplamı bu yıl
250 milyar dolara yaklaştı.
Bu yılın en dikkat çeken
yatırım anlaşmalarının
başında Walmart'ın
16 milyar dolarılık
Flipkart satın alması ve Microsoft
'un 7.5 milyar
dolarlık GitHub anlaşması
yeni Unicorn'ların ortaya
çıkmasına sebep oldu.