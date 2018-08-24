Sıfır atık projesinden 12.5 milyar gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'atık avcıları', temiz bir dünya, ekonomik katma değer ve mutlu yarınlar için gece gündüz çalışıyor. Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasının amaçlandığı proje için Türkiye genelinde lisanslı 600'den fazla toplayıcı ve 40'dan fazla geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor.

ATIKTAN HAMMADDEYE

Dönüşüm ile atıklar yeniden hammadde olarak piyasada yer alırken petrol türevi ürünlerin girdi oranını düşürüyor. Atık plastikten elde edilen dönüşüm granüller de Çin ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Plastik, cam, metal ve kağıt olarak ayrıştırılan atıkların işlenmesi için kurulan tesislerin sayısı da her geçen gün artıyor. Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Herhangi birimizin atığı diğer bir kişinin kazancı, serveti ve hammaddesidir" sloganıyla hareket ettiklerini, projenin yaygınlaşması ile kişi başı yeşil alan miktarının 15 metre kareye çıkmasının planlandığını söyledi. Dünyada geri dönüşümün ekonomik değerinin 600 milyar euro olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu: "Proje yaygınlaştırıldığında Türkiye için ekonomik değeri en az 12.5 milyar lira olacak, 100 bin kişilik istihdam sağlanacak. Kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkmış olacak."