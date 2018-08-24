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Sıfır atık projesinden 12.5 milyar gelecek

Sıfır Atık Projesi’nin kağıt dönüşüm ayağı ile 2017 yılında 24.6 milyon, 2018 yılının ilk yarısında 13 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. Bu atıklar ekonomiye hammadde olarak geri döndü.

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Sıfır atık projesinden 12.5 milyar gelecek

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'atık avcıları', temiz bir dünya, ekonomik katma değer ve mutlu yarınlar i gece gündüz çalışıyor. Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasının amaçlandığı proje için genelinde lisanslı 600'den fazla toplayıcı ve 40'dan fazla geri dönüşüm tesisi faaliyet gösteriyor.

ATIKTAN HAMMADDEYE
Dönüşüm ile atıklar yeniden hammadde olarak piyasada yer alırken petrol türevi ürünlerin girdi oranını düşürüyor. Atık plastikten elde edilen dönüşüm granüller de Çin ve başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Plastik, cam, metal ve kağıt olarak ayrıştırılan atıkların işlenmesi için kurulan tesislerin sayısı da her geçen gün artıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Herhangi birimizin atığı diğer bir kişinin kazancı, serveti ve hammaddesidir" sloganıyla hareket ettiklerini, projenin yaygınlaşması ile kişi başı yeşil alan miktarının 15 metre kareye çıkmasının planlandığını söyledi. Dünyada geri dönüşümün ekonomik değerinin 600 milyar euro olduğunu anlatan Bilgin, şöyle konuştu: "Proje yaygınlaştırıldığında Türkiye için ekonomik değeri en az 12.5 milyar lira olacak, 100 bin kişilik istihdam sağlanacak. Kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkmış olacak."

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Sıfır atık projesinden 12.5 milyar gelecek
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