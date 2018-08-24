Taşıt kredileri 7 milyar lirayı aştı

Bireysel tüketicilerin bankalardaki taşıt kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştı. Geçen yıl sonuna göre taşıt kredi bakiyesi 32 milyon 707 bin lira (yüzde 0.45) artış gösterdi. İstanbul
, bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam taşıt kredilerinin yüzde 35'i İstanbul'da kullanıldı.
İstanbul'daki taşıt kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 0.62 artarak 2 milyar 534 milyon 849 bin liraya yükseldi. İstanbul'u 600 milyon 646 bin liralık (yüzde 8.3) kredi bakiyesiyle Ankara
, 482 milyon 89 bin liralık bakiyeyle (yüzde 6.7) İzmir
, 350 milyon 332 bin liralık bakiyeyle Bursa ve 238 milyAntalya
bin liralık bakiyeyle Adana
izledi. Ankara'da taşıt kredi bakiyesi yüzde 2 azalırken, İzmir, Bursa ve Adana'da taşıt kredi bakiye artışı sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 3,8 ve yüzde 0.1 oldu. Bayburt, bu dönemde 2 milyon 178 bin lira ile taşıt kredi bakiyesinin en az olduğu il olarak kayıtlara geçti.
Bayburt'u 3 milyon 3359 bin lira ile Tunceli, 3 milyon 844 bin lira ile Kilis, 4 milyon 931 bin lira ile Iğdır ve 5 milyon 120 bin lira ile Gümüşhane takip etti. Yılın ilk yarısında tutar bazında taşıt kredi bakiyesinin en fazla azaldığı il 12 milyar 273 bin lira ile Ankara, 7 milyon 411 bin lira ile Antalya ve 6 milyon 317 bin lira ile Muğla oldu.