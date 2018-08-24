Trump kendi ülkesini tehdit etmişti... Piyasalar gerçekten etkilenir mi?

ABD televizyon kanalı CNN'de piyasalar baş yazarı olan Matt Egan, Trump'ın azledilmesi durumunda hisse senetleri piyasalarının diplere inebileceğini, ancak piyasaların çökeceğini söylemenin çok büyük bir iddia olduğunu aktarıyor.

"PİYASANIN ÇÖKECEĞİNİ SANMIYORUM"

Yardeni Araştırma'nın yatırım danışmanlığı başkanı olan Ed Yardeni CNN'e yaptığı açıklamada, "Trump yeri doldurulamaz biri değil. Piyasaların çökeceğini sanmıyorum" diyor.

"PİYASALARIN ÇOK DA UMRUNDA DEĞİL"

Diğer yandan yargıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve Trump hakkında azil iddialarının ortaya çıkmasına piyasanın çok büyük bir tepki vermediği görüldü. Tigress Financial Intelligence'dan şef piyasa stratejisti Ivan Feinseth, "Piyasaların çok da umrunda değil gibi gözüküyor. Piyasalar, Trump'ın sonu gelmeyen çatışmaları ve çılgın yorumlarını görmezden geliyor" diyor.

Bugüne kadar ise piyasaların Trump'ın başkanlığına olumlu tepki verdiği görüldü. Özellikle Trump'ın vergileri indirmesi ve regülasyonları azaltması ile seçildiğinden beri S&P 500 endeksi yüzde 34 yükseldi, Dow Jones endeksi ise kazançlarını yüzde 40 artırdı. Diğer yandan Trump'ın Çin ile giriştiği ticaret savaşı ise güçlü bir şekilde büyümesi beklenen dünya ekonomisi önündeki en büyük tehlike olarak görülüyor.