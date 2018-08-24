‘Turizm fırsatçılarına geçit yok’

Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanan turizm merkezi Bodrum
'da yiyecek- içeceklerin fırsatçılarca yüksek fiyattan satıldığına dair haberlere değinerek, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi. Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, Türkiye
'nin turizminin bazı istenmeyen olaylar nedeniyle bir süre duraklama dönemi yaşadığını, o dönemde fiyat ortalamasının düştüğünü, artık o günlerin geride kaldığını söyledi. Türkiye'ye gelen turist
sayısında artışın gelecek sezonlarda devam edeceğine inandığını vurgulayan Ersoy, hedeflerinin turist sayısı değil, turizmden elde edilen kişi başına geliri artırmak olduğunu ifade etti. Ersoy, Türkiye'ye gelen turistlerin kişi başı ortalama turizm harcamalarının 670 dolar civarında olduğuna işaret ederek, gelecek senelerde bu rakamı bin dolara getirmeyi planladıklarını belirtti.