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'' hatasını düzeltti

hesabında ’nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını ’Himalayalar’da karla kaplı bir göl’ diye paylaşan (), tepkiler üzerine bu ı düzeltti.

Giriş Tarihi: 24.8.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 16:06
Uluslararası Uzay İstasyonu 'Van Gölü' hatasını düzeltti

hesabında 'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan (), tepkiler üzerine bu ı düzeltti.

'HİMALAYALARDA KARLA KAPLI BİR GÖL' DİYE PAYLAŞMIŞLARDI

Instagram hesabında 1 Şubat 2015 tarihinde bir astronotu tarafından Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan ISS, Türk sosyal medya kullanıcılarının tepkisinin ardından bu hatayı aradan geçen 3,5 yılın ardından düzeltti. Van Gölü'nün fotoğrafına 'Bu başlık düzeltilmiştir' ifadesi ekleyen ISS, hatayı bildiren sosyal medya kullanıcılarına da teşekkür etti.

Hala geliyorlar!

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Uluslararası Uzay İstasyonu 'Van Gölü' hatasını düzeltti
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