ABD’nin kur saldırısına vatandaştan karşı atak

ABD'nin ekonomik saldırılarına ve kurdaki ataklarına, karşı atak geldi. Yurt içinde turizm ve harcamalarında patlama olurken yabancı turistte de tüm zamanların rekoru kırılmaya çok yakın. Vatandaşlar bayram öncesi ve özellikle de bayramda otelleri tamamen doldurdu. Yüzde 100'lük doluluk oranları dışında otelde yer bulamayanlar çadırlar kurarak tatil yapma yolunu seçti. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin rezervasyonlarında yüzde 100 doluluğa ulaşılırken memleketlerinde tatil yapmayı tercih edenler de küçük şehirlerin nüfuslarında patlama yaşanmasını sağladı. Anadolu'nun birçok küçük ilçesinde caddeler İstanbul İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi'ni aratmadı.

CİROLARDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl Kurban Bayramı'nın konfeksiyoncusundan, pastacısına taksicisine yaklaşık 200'e yakın sektöre olumlu yansıdığına dikkat çekti. Palandöken, "Bu da piyasalarda rahatlama ve haraketlilik meydana getirdi. Geçen yıla göre bu yıl Kurban Bayramı'nda cirolarda yüzde 20'nin üzerinde bir artış beklentimiz var" dedi.

TARİHİ REKOR GELİYOR

Sadece deniz ve kum tatili değil Anadolu'nun birçok tarihi kenti de ciddi rakamlara ulaştı. Örneğin Şanlıurfa, 2018'de koyduğu 1 milyon turist hedefini yıl sonuna 4 ay kalmasına rağmen aşarak tarihi rekorunu kırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da önceki gün "Bu sene rekor seviyede turist sayısını yakalayacağız" açıklaması ile gelecek rekorun müjdesini vermişti. Sadece 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 30 artarak 7 milyarı doları aşan turizm gelirinde büyük artış bekleniyor. Alternatif pazarlardan da turist akını yaşanıyor. Örneğin Çinli turist sayısı yüzde 91 artarak 191 bine çıktı.

AVM'LERDE İKİ KİŞİDEN BİRİ TURİST

?Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye akın eden Ortadoğulular, artan euro ve doların da etkisiyle AVM'leri doldurdu. Uzakdoğulu ve İranlı turistlerin de akın ettiği AVM'leri ziyaret eden iki kişiden biri turist oldu. Kur artışıyla birlikte özellikle turist çeken AVM'lerin lüks marka satan mağazalarında turist kuyrukları oluştu. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'ye akın eden Ortadoğulular da eklenince AVM'ler turistlerle doldu taştı. Uzakdoğulu ve İranlı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği AVM'lerde cirolar yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

UZAKDOĞULU HARCAMALARI REKOR KIRDI

İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, AVM'nin Ortadoğululardan sonra Uzakdoğulu turistlerin de akınına uğradığını, Çinli turist harcamalarının yüzde 130 arttığını söyledi. "Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda hiçbir sezonda indirime gitmeyen lüks markaların ürünleri, dolar ve euroda geçen hafta yaşanan artışa rağmen henüz güncellenmedi. Ortaya çıkan tablo sonucunda da, fiyatlar yurtdışına göre yüzde 30 gerilemiş oldu. Lüks markaların yanı sıra yerli markalarımıza da yoğun bir talep oluştu" diyen Berk, bu durumun da cirolara artış şeklinde yansıdığını kaydetti.

BAYRAMDA TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİLER

AVM kiralama ve yönetimi şirketi JLL'nin Ülke Başkanı Avi Alkaş ise, yükselen kurun etkisiyle Türkiye'de alışverişin turist tarafından daha avantajlı hâle geldiğini söyledi. Özellikle bayramda Türkiye'de tatili tercih eden Ortadoğulu turistin AVM'lere akın ettiğini, Türklerin bayram tatili nedeniyle boşalttığı büyükşehirlerdeki AVM'leri turistlerin doldurduğunu dile getiren Alkaş, "AVM'leri ziyaret edenlerin yüzde 50'sini Ortadoğulu turist oluşturuyor" dedi. Alkaş, Uzakdoğulu ve İranlı turistin de ziyaret oranlarının hızla arttığını kaydetti.