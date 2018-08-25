Argela’dan Afrika’ya teknoloji ihracatı

Türk Telekom'un iştiraki Argela, Afrika'nın en büyük mobil operatörlerinden Ethio Telecom ile önemli bir iş birliğine imza attı. İmzalanan anlaşma kapsamında 65 milyondan fazla abonesi olan Ethio Telecom, Argela'nın geliştirdiği 'Mobil Ağ Performans İzleme ve Müşteri Deneyim Yönetimi' çözümlerini kullanacak. Bu şekilde şebeke performansını en üst düzeye çıkarırken abonelerine dünya standardında bir deneyim sunacak. Argela'nın yüzde 100 Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği sistem, operatörlerin mobil şebekelerde uçtan uca yaşanabilecek sorunları, müşterilere sundukları hizmet kalitesinde herhangi bir sorun yaşanmaksızın gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini ve hızlı, etkili önlemler alınmasını sağlıyor. Argela CEO'su Bülent Kaytaz, şirket olarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları yapan ve fikri mülkiyet üreten, iletişim teknolojilerine yön veren lider firmalardan biri olmak adına faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti. Kaytaz, 5G ve ötesi teknolojileri geliştirmek ve 5G'yi dünyayla aynı anda hayata geçirirken, yeni rekabet avantajları elde etmek adına ulusal ve uluslararası alanlarda durmaksızın çalıştıklarını da ifade etti. Sahip oldukları uzmanlıkla telekom operatörlerinin ihtiyaçlarına dünya standartlarında teknoloji çözümleri geliştirerek sektöre öncülük etiklerini dile getiren Argela'nın Telekom Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdürü Selim Sarper, "Yakın gelecekte bunun gibi yeni işbirliği anlaşmalarımızla dünyadaki başarılarımızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi.

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