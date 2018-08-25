ASELSAN tıbbi cihaz işine giriyor

Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezlerinden Aselsan, tıbbi cihazların yerlileştirilmesine yönelik çalışmalarını genişletiyor. Hayat kurtaran elektroşok cihazlarının üretimini gündemine alan şirket, yenilikçi ve uluslararası pazarlarda iddialı yerli ürünler geliştirmeyi amaçlıyor. Radyoloji (X-Ray) görüntüleme sistemleri, manyetik rezonans (MR) görüntüleme sistemi, harp ve acil yardım akıllı turnikesi geliştirilmesine yönelik çalışmaları gerçekleştiren Aselsan, tıbbi cihazlara yönelik bu çalışmalara yeni bir ürün daha ekleyecek. Şirket, METsis Medikal ile defibrilatör (elektroşok) cihazlarına yönelik iş birliği yaparak bu alanda yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkânlarla üretimini hedefliyor. METsis Medikal, üniversite-sanayi işbirliğiyle 20'den fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin ilk ve tek eksternal defibrilator cihazı üreticisi. Türkiye'nin tıbbi cihaz üretimi konusundaki mevcut birikimine liderlik etmeyi amaçlayan Aselsan, savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini, Türkiye'nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojileri alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanıyor.

3 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Şirket, sağlık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler ile çözümler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda donanım, yazılım, cihaz ve sistem geliştirme, üretim faaliyetleri yürütülüyor. Dünyadaki otomatik elektroşok cihazı pazarı yaklaşık 3 milyar dolar.