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Çifte bayram yaşadılar

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ MEHMET AL ERDOĞAN CANKUŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Çifte bayram yaşadılar
Antalyalya ve Fethiye'de turizmciler çifte bayram yaşadı. Kurban Bayramı döneminde sadece 'da 800 bini yabancı 200 bini yerli olmak üzere 1 milyonun üzerinde ağırlandığı bildirildi. iç hatlar terminaline günlük gelen uçak sayısı 90'ı aşarak ağustos ayı rekoru kırıldı. Aynı dönemde dış hatlara ise günlük gelen uçak sayısı ise 411'e ulaştı. Havayoluyla günlük gelen yerli-yabancı turist sayısı 100 bin kişiye yaklaştı.

EN İYİ AĞUSTOS AYI
Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını söyledi. Ağustos ayında yabancı turist sayısında yüzde 20 artış yaşandığına değinen Yağcı, "En iyi ağustos ayını yaşıyoruz. Bunun üzerine bayram döneminde yurt içinde ciddi rezervasyon talebi olunca çifte bayram yaşadık" dedi. 'nın Fethiye ilçesine gelen tatilciler, başta Ölüdeniz'deki tesisler olmak üzere otellerin tamamını doldurdu. Rezervasyon yaptırmadan gelen tatilciler ise pansiyon ve otellerde yer bulamayınca çadır kurdu. Belcekız ve Kumburnu plajlarına gitmek isteyen tatilciler, trafikte yoğunluk yarattı. Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, bayramda bütün tesislerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydetti.

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Çifte bayram yaşadılar
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