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2020 yılında üretecek

, 2020 yılında üretmeyi planladığı projesinin çalışmalarına başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 17:42
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek

Ülke basınındaki haberlere göre, 'nın projesi için Uber, Japonya Hava Yolları, Airbus, Boeing, NEC, Toyota, ANA ve Yamato firmalarının da aralarında olduğu 20 şirket, yol haritası hazırlayacak.

ÖZEL SEKTÖRE 40,4 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının, uçan araba projesi için gelecek yıl performanslı akü, motor ve diğer ekipmanların üretilmesine destek amacıyla özel sektöre 40,4 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi. Proje kapsamında, uçan arabanın 2020 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
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