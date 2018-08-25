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’un en büyük üçüncü pazarı

Çocuklar tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alan Ferrero’nun sevilen markası ’un, bayram için hazırlanan reklam filmi ve dünyada ilgi görürken filmin te izlenme oranı 45 milyonu geçti.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 15:55
“Kinder Joy’un en büyük üçüncü pazarı Türkiye”

Firma yetkilileri ürünün Türk tüketicisi tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirterek, " şu anda pazar büyüklüğü olarak 'un en büyük üçüncü pazarı konumunda" dedi.

Bayramda çocukların, büyüklerin elini öpmesi karşılığında Kinder Joy hediye almalarını konu alan reklam filminin ardından ürün, bayram için tercih edilen hediyelerden biri olmaya başladı. Ürünün reklam filmi ise üzerinden Türkiye'de 11.3 milyon, dünyada ise 34 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Oranın ülkelere göre dağılımına bakıldığında 'dan 4 milyon, , Tailand ve Vietnam'dan ise iki milyondan fazla kişinin reklam filmini izlediği görüldü. Ürünün Türkiye pazarına girdiği günden bu yana Türk tüketicisinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten marka yetkilileri ise şöyle söylüyor, "Türkiye şu anda pazar büyüklüğü olarak Kinder Joy'un en büyük üçüncü pazarı konumunda. Bayram reklamımızın gördüğü ilgiden öte bayram geleneğini gelecek nesillere taşımanın ve diğer ülkelere geleneğini anlatmanın gururunu yaşıyoruz."

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“Kinder Joy’un en büyük üçüncü pazarı Türkiye”
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