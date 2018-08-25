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Son dakika: Çeyrek şu an ne kadar? 25 Ağustos Gram ve Cumhuriyet altın fiyatı!

Piyasada yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeni ile , bu sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar tarafından yine araştırılmaya başladı. Yaz aylarının içinde bulunmamız nedeniyle, düğünlerde hediye olarak kullanan kişiler ‘ fiyatları ne kadar’ sorusunun cevabını merak ediyor. 24 Ağustos Cumartesi gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı an be an son dakika güncel ve doğru bilgiler ile sabah.com.tr adresinde olacak. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 25.8.2018 10:36
Son dakika: Çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar? 25 Ağustos Gram ve Cumhuriyet altın fiyatı!

, piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşları meraklandırıyor. Son günlerde yaşadığı düşüşün ardından son dakika altın fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hediyelik olarak düğünlerde kullanacak olan kişiler ise ' ne kadar' sorusunun cevabını arıyor. 24 Ağustos Cumartesi gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı an be an güncel ve doğru bilgiler ile bu başlık altından takip edebilirsiniz.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatı ile ilgili araştırmalarını sürdüren vatandaşlar doğru adresteler. Hemen bir sonraki sayfa üzerinden ,yarım altın ,tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ulaşabilirsiniz.

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Son dakika: Çeyrek altın fiyatları şu an ne kadar? 25 Ağustos Gram ve Cumhuriyet altın fiyatı!
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