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de rapora ‘Acil’ şartı geliyor

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Tatilde rapora ‘Acil’ şartı geliyor

Bazı devlet memurlarının bayram ini, sağlık raporuyla birleştirerek yaptığı uzun yaz tatili uygulaması bitti. Devlet Personel Başkanlığı, memuriyet mahalli dışında resmi tatil esnasında, acil dışından alınan sağlık raporlarının kabul edilmeyeceğini duyurdu. Böylelikle, '9 günlük bayram tatilini 5 günlük rapor alarak 2 haftaya çıkartırım' fırsatçılığı sona erdi.
Devlet Personel Başkanlığı, devlet memurlarının hafta sonu ve genel tatil günleri ile ulusal, resmi ve günlerinde, ayrıca yasal izinlerini kullanırken hastalık raporu almalarıyla ilgili koşullara ilişkin görüş bildirdi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlar, hafta sonu, genel tatil günleri, ulusal, resmi, dini bayram günlerde ve yasal izinli oldukları sürede sağlık raporuna bağlı izin alabilirler. Ancak, yaz tatili döneminde bu durumun fırsatçılığına dönüşmesi, raporların usulsüz kullanılması sebebiyle bazı kısıtlar getirildi. Buna göre, hafta sonu, ulusal ve dini bayram tatilleri sürecinde, memuriyet mahalli dışındaki resmi ve özel hastanelerin acil servisleri dışındaki hastalık raporları geçerli olmayacak.

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Tatilde rapora ‘Acil’ şartı geliyor
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