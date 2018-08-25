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"Turizmin başkenti"nde bayram tatili yoğunluğu

"Turizmin başkenti" 'da, tatili dolayısıyla sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 15:47
Turizmin başkentinde bayram tatili yoğunluğu

"Turizmin başkentAntalyalya'da, tatili dolayısıyla sahillerdeki yoğunluk devam ediyor.

Yurt dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli akınına da uğrayan 'da, tatilciler özellikle Konyaaltı Plajı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyen turistler, plajları doldurdu. Hafta sonu tatili olması nedeniyle kentte yaşayanların da denize girmek için gelmesiyle sahillerde yoğunluk arttı.

Plaj şemsiyelerinin altında yatarak güneşten korunmaya çalışanlar, sık sık kendilerine 'in sularına bırakarak yüzdü.

BAYRAM TATİLİNİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER

Otellerde boş yer bulamayan veya turistik tesislerde kalmaya bütçeleri yetmeyen bazı tatilciler ise bayram tatilini çadırda geçirdi. Konyaaltı sahil şeridindeki yeşil alanlara çadır kuranlar, sıcaklığın yükseldiği öğlen saatlerinde ağaç gölgelerindeki çadırlarda uyurken, öğleden sonra ise denize girerek serinledi.

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