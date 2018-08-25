Türkiye ekonomik patlama için altyapıyı geliştirmeli

Çin'in telekomünikasyon şirketi ZTE'nin Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Li Ming, Türkiye'nin, ekonomik merkez ve dinamik oluşu ile genç nüfusu dolayısıyla yatırım yapılması gereken bir ülke olduğunu belirterek, "Hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesi gerekir" dedi. ZTE'nin global ve halka açık bir şirket olduğunu dile getiren Li, geçen sene Türkiye'nin en büyük bilgi teknolojileri şirketlerinden Netaş'ın bir kısım hissesini satın aldıklarını anımsattı. Li, "Lokal olarak Türkiye'yi güçlendirme görevlerini yerine getiriyoruz. Teknoloji ve servis hizmetlerinin verilmesi bakımından yatırımlarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

BÜROKRASİ SORUNU OLMADI

Türkiye'de bulundukları süre içinde bürokrasinin işleyişiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadıklarına işaret eden Li, devlet tarafından belirlenen kanuni şartları yerine getirmekte sorunlarının olmadığını, mevzuata uyum sağladıklarını ve gayet iyi ilerlediklerini kaydetti. Türkiye'de, aralarında Türklerin de bulunduğu 80 kişilik iyi bir pazarlama grubunun bulunduğunu, bu grubun telekom altyapı hizmetleri verdiğini anlatan Li, söz konusu hizmetin yanı sıra mühendislik açısından birçok firmayla çalıştıklarını, özellikle lokalizasyon konusunda adım adım ilerlediklerini aktardı.

ALTERNATİF ENERJİYE GEÇİLMELİ

Doğal kaynaklar konusunda zafiyetlere karşı alternatif enerji kaynaklarına geçilmesinde fayda olduğunu vurgulayan Li, özellikle şehirler arası trafik konusunda yapılabilecek çalışmalar olduğunu belirtti. Li, turizme de yatırım yapılmasının gelişime katkı sağlayacağını bildirdi.

TÜRKİYE EKONOMİK MERKEZ

Doğu ile batı arasında köprü konumundaki Türkiye'nin, özellikle Ortadoğu ve Avrupa açısından ekonomik olarak merkez konumda bulunduğunu dile getiren Li, genç nüfusun da bilişim teknolojileri kullanımının çok yüksek olduğunu söyledi. Türkiye'deki ortamın, endüstri açısından çok önemli olduğuna işaret eden Li, Türkiye'nin altyapı ve doğal kaynaklar açısından bazı eksiklikleri bulunduğunu, hızla büyüyen bir yapıya sahip Türkiye'nin, ekonomik patlama yapması için özellikle ulaştırma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon alanlarında altyapısını geliştirmesini önerdi.