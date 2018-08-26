1.14 milyarlık kaçakçılığa geçit verilmedi

Ticaret ?Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekiplerince, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılık
önlendi. Bakanlık verilerine göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarla kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçti. Bu kapsamda geçen yıl 6 bin 94 olayda 1.6 milyar lirası ticari eşya, 893 milyon lirası da uyuşturucu madde olmak üzere toplamda 2.5 milyar lira değerinde kaçakçılık olayını ortaya çıkaran ekipler, bu yılın 6 ayında ise 2 bin 898 olayda toplam 1 milyar 147 milyon liralık kaçakçılığı engelledi. Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli tedbirleri hayata geçiren gümrük muhafaza ekipleri, 65 milyon lira değerinde 8 milyon paket sigara yakaladı. Böylece sigaradan elde edilen vergi gelirinde 3 milyar liralık artış sağladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yasa dışı ticareti ve kaçakçılığın terörizm gibi suçlara finansman sağlamasını engellemek için kararlı şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Pekcan, gümrük kapılarında ve limanlarda plaka tanıma, yüz kayıt, radyasyon izleme sistemleri alanlara son beş yılda bu alana 270 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.