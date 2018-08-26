Alman CEO’dan Türkiye’ye ‘yatırım yapın’ çağrısı

Ünlü şirket SunExpress'in CEO'su Jens Bischof, şirketlerinin Türkiye
'ye yönelik operasyonlarında rekor gelir elde ettiklerini belirterek, yabancı yatırımcılara Türkiye'yi tavsiye etti. "Kararlarınızı masa başında almayın, buraya gelin" diyen Alman CEO Bischof, Türk turizm
inde büyük sıçrama gördüklerini söyledi. YÜZDE 20 ARTIŞ OLDU
Tüm sıkıntılara rağmen geçen sene Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda kapasitelerini yüzde 20 artırdıklarına dikkati çeken Bischof, şunları söyledi: "Geçen yıl Türkiye'de turistik merkezlere ve Anadolu'ya toplam 8.8 milyon yolcu taşıdık. Koltuk doluluk oranımız yüzde 84'tü ve 1.15 milyar euro ile rekor gelir elde ettik. Tüm belirsizliklere ve zorluklara rağmen 2017 SunExpress için rekor yılı oldu. Bu durum 2018'de kesinlikle devam edecek çünkü şimdiden yaz sezonunun çok iyi gittiğini görüyoruz. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30-35'lik bir artış söz konusu. 2017 rekor yılıydı, 2018 daha iyi olacak. Türk turizminde ve ülkenin çekiciliğinde büyük bir sıçrama görüyoruz. Özellikle Avrupalı turistlerin gözünden baktığımızda yeniden çok güçlü görülüyor."
Bischof, Türkiye'de altyapı ve turizmin gelişmesine yönelik önemli desteklerin olduğunu belirterek bu desteklerin devam etmesi gerektiğini aktardı. Bischof, destekler sağlandığı takdirde geleceğin daha parlak olacağına dikkati çekerek, işleri ve talebi canlandırmak için diğer ülkelerin uyguladığı teşviklere bakılabileceğini söyledi. Daha hızlı büyümek için nasıl başka destekler sağlanabileceğinin üzerinde durulması gerektiğine işaret eden Bischof, "Piyasaya güvenimiz tam. 2014'te 50 uçak sipariş ettik, bu uçakların çoğunu bu ülkede kullanacağız" diye konuştu. Türk Hava Yolları (THY
) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress hakkında bilgi veren Bischof, şirketin Türkiye'den yurt dışında tarifeli sefer düzenleyen ilk özel hava yolu olduğunu anlattı. Bischof, şirketin çalışan sayısının 4 bin olduğunu ve 73 uçakla hizmet verdiklerini söyledi.