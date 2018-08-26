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’ler arttıkça esnaf sayısı azalıyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
AVM’ler arttıkça esnaf sayısı azalıyor
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu () Genel Başkanı , Türkiye'de sayısının 2005 yılında 106 iken, bu yıl sonuna kadar 410'a ulaşmasının beklendiğini belirterek, "AVM'ler ziyaretçi sayısını ve karını artırdıkça, o bölgedeki esnaf sayısı azalıyor. AVM'lerin açılışlarına ve konumlanmalarına düzenleme getirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı. Palandöken, açıklamasında, Türkiye'de AVM sayısının 2005 yılında 106, 2010'da 263, 2011'de 278, 2012'de 334 olduğunu ve bu yıl sonuna kadar 410'a ulaşmasının beklendiğini bildirdi. AVM'lerin yüzde 80'inin , , gibi kalabalık şehirlerde bulunduğuna işaret eden Palandöken, "Rakamların gösterdiği gibi AVM sayısı ile esnaf sayısı, ters orantılı şekilde hep esnafın aleyhine işliyor. AVM'lerde esnaflar da bulunması gerekirken, yüksek kiralar ve yarışamayacakları markalar nedeniyle maalesef barınamıyorlar" dedi.
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AVM’ler arttıkça esnaf sayısı azalıyor
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