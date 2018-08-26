Güçlü bilanço bu zamanlar için var

Türkiye İş Bankası
Genel Müdürü Adnan Bali
, "İş Bankası, zor ve meşakkatli zamanlarda hep ülke yararına tavır gösterdi. Bu, artık bir kurum kültürü haline geldi" dedi. Bankanın 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konuşan Bali, İş Bankası'nın Cumhuriyetin bir yaş küçük iktisadi kardeşi olarak ilerlediğini vurguladı ve ekledi: "Tarihi boyunca ülkemizin bütün dönüşümlerine, değişimlerine tanıklık eden bu banka, hep Türkiye'nin yanında olmuştur. Bu çok kıymetli" dedi.
Adnan Bali, bugün 400 milyar TL civarında aktif büyüklüğe, 45 milyar TL'nin üzerinde öz kaynağa sahip ve mevduat seviyesi 220 milyar TL civarında bulunan İş Bankası'nın, toplam 355 milyar TL'yi aşan nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla sanayicisinden çiftçisine, esnafından tüccarına, hane halkına kadar her kesime destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti.
Adnan Bali, İş Bankası'nın, kuruluş felsefesine bağlı kalarak, zor ve meşakkatli zamanlarda da hep ülke yararına tavır gösterdiğini, bunun artık bir kurum kültürü, bir alışkanlık, bir yaşam biçimi haline geldiğini vurguladı. BU ÜLKEDEN KAZANDIK
Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bundan sonra da aynı samimiyet, aynı kararlılık ve aynı taahhütkârlıkla çalışacağız, gerektiğinde hiç çekinmeden yine elimizi taşın altına koyacağız. İş Bankası, şimdiye kadar bilançolarını, tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini, maharetlerini, birikimlerini hep Türkiye ekonomisinin yararına kullandı. Daha önce de ifade ettim; eğer finansal kurumların bilançoları bir şeye lazım olacaksa zor günleredir. Hepimiz sermayemizi, öz kaynağımızı bu ülkeden edindik."
"Tüm dünyada değerlenen dolar kuru ve ticaret savaşlarından en olumsuz etkilenecek ülkelerden birinin ABD ekonomisi olduğu öngörülüyor" diyen Bali, dünyada, 2008 global krizinden sonra izlenen aşırı genişlemeci para politikaları ile hemen hemen bütün ülke gruplarının büyümeyi ivmelendirdiğini, 2018'e girildiğinde bu büyümenin global düzeyde epey yaygınlaştığını ifade etti. Bali, ancak son dönemlerde ABD ile Çin arasında ticaret savaşları, İran'a yönelik yaptırımlar ve korumacı önlemlerin büyüme üzerindeki öngörüleri bir miktar olumsuz etkilemeye başladığını söyledi. Bali, ABD'nin, 570 milyar dolar düzeyindeki açığının yüzde 68'ini oluşturan 389 milyar dolarlık kısmının Çin'den kaynaklandığını belirtti.
Bali, G20 Zirvesi için IMF'nin hazırladığı notta ticaret savaşlarından en olumsuz etkilenecek ülkelerden birinin ABD olacağının öngörüldüğüne dikkati çekti. BORÇLANMADA BÜYÜK PROBLEM OLMAZ
Bankaların yurt dışından borçlanma gereksinimi ve maliyetlerine ilişkin Bali, "Bu tür dönemlerde fonlamaya ilişkin yurt dışı yatırımcı ve kreditörlerde ilgi, iştah bir miktar düşer ama bu dramatik, majör bir problem haline gelmez" dedi. Adnan Bali, farklı bir büyüme modeline ihtiyaç duyulduğunu, bunun da ancak katma değerli üretim, Ar-Ge, teknoloji, eğitim, hukuk, iş gücü alanlarında mesafe alınması ile mümkün olabileceğini vurguladı. Bali, "Ortauzun dönemli reformlarla, yüzde 5.7 olan cari açığın GSYH'ye oranının daha aşağı çekilebilmesi yönünde adımlar atılmasında fayda var. Cari açığı daraltacak yurt içinde katma değerli üretim yapmaya yönelik bir dönüşüm süreci geçirmeliyiz" şeklinde konuştu. AKSİYONLARIN PİYASADA ETKİSİ GÖRÜLDÜ
Adnan Bali, şu anda yaşanan sıkıntıların 2001 krizi ile kıyaslanamayacağını ifade etti. Bu tür atakların öngörülebilmesi ve buna göre hep tedbirli olacak şekilde hareket edilmesi, hızlı bir şekilde aksiyon gösterilmesi gerektiğini söyleyen Bali, "Yeterli aksiyon alınmaması durumunda piyasalar, kötü niyetli yaklaşanlar tarafından kullanılır. Piyasa, buradaki gecikmeyi cezalandırır. Son yaşadığımız döviz kuru ile ilgili dalgalanmada ise gerek Merkez Bankası, gerekse Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) problemleri giderecek yönde aksiyonlar aldı. Bunların piyasada karşılık bulmaya başladığını görüyoruz" dedi. Üretime, özel kesim yatırımlarına, makine teçhizat yatırımlarına ve net ihracatın katkısına dayalı büyümenin sağlanmasına yönelik bir programın önemine işaret eden Bali, "Ekonomik programın bir eylem planına dönüşmesi, eylem planında sadece kurumların değil, kişilerin sorumluluklarının belirlenmesi, buradaki performansın kamuoyu ile paylaşılması önemli" ifadelerini kullandı. İLK YARIDA HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK
Adnan Bali, bankanın ilk 6 aylık finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde ise gerek kredi gerekse mevduat büyümesi açısından ilk yarıda İş Bankası'nın hedeflerine önemli ölçüde ulaştığını vurguladı. "Önümüzdeki dönemde hem net faiz marjının hem sermaye yeterliliğinin hem aktif kalitesinin bir arada korunduğu bir büyüme stratejimiz olacak" diyen Bali, 2018 yılı için yıllık yüzde 13-14 civarında bir kredi ve mevduat büyümesi öngördüklerini söyledi. ?KREDİLERDE GEÇEN YILKİ GİBİ BİR BÜYÜME ÖNGÖREMEYİZ
İŞ Bankası Genel Müdürü Bali, sektörün ilk 6 ayına ilişkin değerlendirmesinde, gerek kredi, mevduat büyümeleri gerekse kârlılıkla ilgili ortaya konulan hedeflerden önemli bir sapma olmadığını söyledi. İkinci yarıda çok başka koşulların ortaya çıktını belirten Bali, şunları kaydetti: "Ne düzeyde bir dengelenme yaşayacağımızı bilemiyorum. Kredi Garanti Fonu kaynaklı TL kredilerin geçen yıl aynı dönemde hızlı bir büyüme gösterdiğini dikkate alırsak, bu sene baz etkisi ile de böyle bir büyüme öngöremeyiz."