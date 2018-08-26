Turizmdeki büyümede ‘güçlü Türkiye’ algısı

Türkiye
'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı operasyonlarla bu tehdidi bertaraf etmesi turizm
de de yükselişi beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Çin
'de, Türkiye hakkında yapılan olumsuz değerlendirmelerin yerini 2018 yılında tarihi ve turistik değerler aldı. Çinliler en çok sosyal medya
da Ayasofya, Kapadokya, Pamukkale ve Efes'i araştırırken 700 bin sosyal medya kullanıcısı Türkiye'nin turizm cennetlerini görmek için seyahat acentelerine başvurdu.
Geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle turizmde zor zamanlar geçiren Türkiye, hükümetin terörle mücadeledeki kararlı duruşuyla kötü günleri geride bıraktı.
Türkiye'nin yabancı turistler üzerindeki algısı da değişmeye başladı. Çinli sosyal medya kullanıcılarının önceki yıllarda Türkiye'ye ilişkin internet
aramalarında 'terör' ön plana çıkarken terörün temizlenmesinin ardından bu algı yerini Türkiye'nin kültürel, tarihi ve turistik zenginliklerine bıraktı.
Yunus Emre Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre, Çin'de 2018 yılında Türkiye ile ilgili yapılan internet aramalarında Ayasofya, Topkapı Sarayı
, Göbeklitepe ve Anıtkabir başı çekerken onları sırasıyla Mevlana Müzesi, Sultanahmet Camisi, Pamukkale, Efes ve Yerebatan Sarnıcı takip etti. JACKİE CHAN ATAĞI
Turizmde Uzakdoğu pazarına açılan Türkiye'ye ilk müjdeli haber Çin'den geldi. Çin'den 700 bini aşkın sosyal medya kullanıcısının Türkiye'nin turizm destinasyonları hakkında Çin seyahat acentelerinden bilgi aldıkları ve şimdiden kültür turizmi için sıraya girdikleri öğrenildi. İlk etapta Çin'de Türkiye'yi tanıtmak için sosyal medya fenomenleriyle tanıtım atağına kalkacak olan bakanlık, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jackie Chan
'i Türkiye'nin Uzakdoğu'daki tanıtım yüzü olması için görüşmelere başlayacak.