Türk üretimi elektrikli gemiler dünya denizlerinde

Kara yollarındaki araçların karbondioksit ve kükürt salınımından daha fazla kirliliğe sebep olan gemilerde son yıllarda farkındalık yaşanıyor. 10 yıldır başta Norveç ve Hollanda
gibi gelişmiş ülkelerde elektrikli gemiler daha sık kullanılıyor.
Bir konteynır gemisi açık denizde tam hız yol alırken günlük 450 kilogram karbondioksiti gökyüzüne salarken, aynı değeri kara yollarında 12 binden fazla araç ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla dünyada ülkeler elektrikli gemi imal edebilmeyi artık çok stratejik bir dönüşüm olarak görüyor.
Elkon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan, "Son yıllarda Türk mühendislerimizin bilgi ve know how'ı ile konvansiyonel dizel gemi motorlarına alternatif olarak hibrit ve tam elektrikli güç sistemlerinin entegrasyonunda çok başarılı uygulamalar geliştirdik. Elkon da bu konuda çok ciddi bir teknolojik sıçrama sağlamış durumda. Bu teknolojik gelişmelerin denizcilik mevzuatında da yer almasını ülkemiz açısından çok önemli bulmaktayız. Söz konusu gelişmeler Elkon'un geleceğinde daha fazla yurt dışı ve daha fazla elektrikli gemi projeleri olarak çok önemli yer tutmaktadır" dedi. Elkon olarak dünyanın en önemli tersanelerinde elektrikli gemi imal edebilme mühendislik gücüne sahip olduklarını dile getiren Buldurgan, şu anda ellerinde 20'ye yakın elektrikli gemi siparişi olduğunu bildirdi.