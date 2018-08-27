Dikkat! Milyonları ilgilendiriyor... Bugün son gün
Kamuya yönelik borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin bugün gün bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem borç yapılandırmasıyla ilgili detayları bugünkü köşesinde kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 27.8.2018 09:37Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 09:43
Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak borçlarından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırma için başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.