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Dikkat! Milyonları ilgilendiriyor... Bugün son gün

Kamuya yönelik larını yeniden yapılandırmak isteyenlerin bugün gün bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor. Sabah Gazetesi yazarı borç yapılandırmasıyla ilgili detayları bugünkü köşesinde kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 09:43
Dikkat! Milyonları ilgilendiriyor... Bugün son gün

Milyonlarca vatandaş yapılandırmadan yararlanarak larından kurtuluyor. 31 Temmuz'da bitmesi planlanan yapılandırma için başvuru süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.

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Dikkat! Milyonları ilgilendiriyor... Bugün son gün
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