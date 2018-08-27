Engelli vatandaşa devlette iş kapısı

Hükümet, bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılar, dezavantajlı çocuklar ile engelliler için bugüne kadar birçok önemli desteği hayata geçirdi. Türkiye
'de sayıları 10 milyonun üzerinde olan engelli vatandaş
a verilen maaş 25 kat artırılırken, bu yılın sonuna kadar kamuda çalışanların sayısı 54 bine ulaşacak. Engelli vatandaşların iş bulmalarını kolaylaştırma ve sürdürülebilir istihdam
larını sağlamak için 'engelli iş koçluğu modeli' kuruluyor. Engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanacak. ENGEL KALMAYACAK
Ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde aktif bireyler olarak yaşam sürmelerini sağlayacak altyapı güçlendirilecek. Engellerini en az hissedecekleri ortam tesis edilecek. Korumalı iş yerleri bütün illere yaygınlaştırılacak. Hem kamuda hem de özel sektörde engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak için 300 proje yaşama geçirilecek.