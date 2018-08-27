Kamuda tasarruf hedefi yüzde 30

Hükümet, kamuda
yüzde 30 tasarruf hedefine ulaşmak, gelir ve harcamalarda etkinliği artırmak için 'tasarruf ajandasını' hazırladı. Yastık altı tasarrufların mali sistemde değerlendirilmesine yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Tüketim mallarına ilişkin ikinci el piyasasının ekonominin geneline yayılması sağlanacak. Lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarını tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapılacak. Tamamlayıcı sigortacılık geliştirilecek. Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetiminin tek elde toplanmasıyla yıllık 3-4 milyar lira gelir elde edilecek. Uluslararası yükümlülükler gözetilerek lüks, ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek, caydırıcı vergilendirme yapılacak. Ayrıca finansal konularda farkındalığın artırılması için çeşitli kesimlere yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlenecek. Yurt içi tasarrufların artmasına katkı sağlayan finansal okuryazarlık yaygınlaştırılacak.