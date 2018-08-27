Son dakika: Altının gram fiyatı belli oldu

Altının gram fiyatı, 237,6 lira ile son 10 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından 237,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Bir haftalık Kurban Bayramı tatili süresince yatay bir seyir izlenen gram altın fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gram fiyatı, güne 232,9 lira seviyelerinden başlaması sonrasında 237,6 lira ile 17 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, saat 09.50 itibarıyla 237,3 lira seviyelerinden satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 1,7'lik yükselişle 1.205,96 dolardan kapanış gerçekleştirmesi sonrasında, bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1.205,20 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını da 1.577 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bir haftalık Kurban Bayramı tatili öncesi yatay kapanış gerçekleştiren altın fiyatlarının, yeni haftaya yükselişle başladığını ifade etti.

Tatil döneminde ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini anlatan Memiş, ABD varlıklarında geri çekilmeler yaşandığını, bu durumun avro/dolar paritesi ile altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu söyledi.

Memiş, yükselişlerin devamı için altının ons fiyatının 1.237 dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerektiğini aktararak, "Olası düşüşlerde ise altının ons fiyatında 1.190 doları destek seviyesi olarak takip edeceğiz." diye konuştu.

Altının gram fiyatının ise bu hafta geniş bant aralığında kalabileceği öngörüsünde bulunan Memiş, "Altının gram fiyatında bu hafta 215 lirayı destek, 240 lirayı direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. 215 lira desteği aşağı yönlü kırılırsa 200 lira, 240 lira direnci aşılırsa 250 lira seviyeleri gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.