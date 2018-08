Son dakika haber: Bugün dolar ne kadar oldu? 28 Ağustos güncel dolar euro fiyatları!

Son dakika haberleri… Dolar ve Euro'da yaşanan inişli çıkışlı grafik ekonomimize yapılan saldırının en açık göstergesi. Euro ve Dolar'da yaşanan belirsizlikten dolayı vatandaşların araştırmaları da bu yöne kaymış durumda. Biz sabah.com.tr ekibi olarak yine en güncel ve doğru bilgileri size aktarıyoruz. Dolar bugün ne kadar oldu? 28 Ağustos Salı güncel dolar fiyatları! İşte Dolar ve Euro alış satış fiyatları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

28 AĞUSTOS SALI DOLAR VE EURO FİYATLARI!

Dolar ve Euro fiyatları, 28 Ağustos Salı günü itibariyle yine vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Piyasalardaki son durumu merak eden kişiler an be an en doğru rakamları bu başlık altından takip edebilecekler.