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Son dakika haber: ve şu an ne kadar kaç TL? 27 Ağustos kuru dolar alış satış fiyatları!

Bayram tatilinin ardından kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yeniden merakla takip edilmeye başladı. Piyasalarda yaşanan inişli ve çıkışlı hareketlilik ‘ ve ne kadar’ sorusunun yanıtını merak ettiriyor. Dış güçlerin yaptığı kur saldırılarına rağmen ise Dolar fiyatları düşüşe geçti. 27 Ağustos Pazartesi döviz kuru hakkındaki en son ayrıntıları buradan takip edebilirsiniz. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 27.8.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 10:49
Son dakika haber: Dolar ve Euro şu an ne kadar kaç TL? 27 Ağustos Döviz kuru dolar alış satış fiyatları!

Yapılan kur saldırılarına rağmen fiyatı, son hafta da düşüşe geçmişti. Bayram tatilinin ardından kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yine en çok arananlar listesinin başlarında yerini aldı. 'Dolar ve ne kadar' sorusunun yanıtını an be an sabah.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. 27 Ağustos Pazartesi Dolar ve Euro alış satış fiyatları ne kadar kaç TL oldu?

DOLAR VE EURO NE KADAR KAÇ TL?

Dolar ve Euro fiyatları, bugün itibariyle yine bazı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başladı. Piyasalardaki son durumu merak eden kişiler an be an en doğru rakamları bu başlık altından takip edebilecekler.

DÖVİZ KURUNDA BUGÜN

27 Ağustos Pazartesi döviz kurunda son durumu bir sonraki sayfaya ilerleyerek anında öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haber: Dolar ve Euro şu an ne kadar kaç TL? 27 Ağustos Döviz kuru dolar alış satış fiyatları!
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