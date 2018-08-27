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Son dakika: ’ta terör operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika haberi! İl Emniyet Müdürlüğü tarafından / silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 3 kişi tutuklandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 16:29
Son dakika: Muş’ta terör operasyonu: 3 tutuklama

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince / silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından toplamda 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan iki şahıs yakalanmıştır. Üç şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimizde suç ve suçun önlenmesine yönelik yaptığımız operasyonlar, halkımızın huzuru için ara vermeden devam edecektir" denildi.

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Son dakika: Muş’ta terör operasyonu: 3 tutuklama
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