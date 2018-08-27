Son dakika: Muş’ta terör operasyonu: 3 tutuklama

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından toplamda 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan iki şahıs yakalanmıştır. Üç şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimizde suç ve suçun önlenmesine yönelik yaptığımız operasyonlar, halkımızın huzuru için ara vermeden devam edecektir" denildi.

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