Haberler Ekonomi Haberleri Tetikçi karalama kampanyasına başladı

Tetikçi karalama kampanyasına başladı Ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla kur saldırısı bertaraf edilirken, bu kez de tetikçi reytingciler karalama kampanyasına başladı. Fitch, yatırımcıları toplayarak kriz tellallığı yaptı

Giriş Tarihi: 27.8.2018