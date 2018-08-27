Yeniden yüzde 100 yerli oldu

INTERCITY, 2008'de Japon Mitsubishi Grubu'na sattığı yüzde 47 hissesini geri aldı. 2017 yaz aylarında başlayan hisse alım süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve Intercity "yerli ve milli" unvanına tekrar kavuştu. Yeniden yüzde 100 yerli sermayeli şirket olan Intercity'de hisselerin tamamı, şirketin kurucusu ve hâlen büyük ortağı olan Vural Ak'a geçti. Mitsubishi Corporation gibi dünya devi bir şirketle ortak olmanın büyük bir onur olduğunun altını çizen Ak, şirketin yeni yönetiminin yaklaşık bir yıl önce stratejik bir kararla çıkmaya karar verdiğini söyledi. Mitsubishi ile el sıkışarak memnun bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden Ak, yaşananları şöyle anlattı: "Böylece 10 yıldır karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde devam eden ortaklığımız sona erdi. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir durum yok. 10 yıl sonra bu yatırımdan çıkıyor olmaları son derece normal bir davranıştır. Artık önümüze bakıyoruz. Sektöre olan ileriye dönük inancımın bir göstergesi olarak, şahsi kaynaklarımı kullanarak yıl sonu itibarıyla Intercity'e yaklaşık 200 milyon TL tutarında ek özkaynak desteği tamamlayacağım."

HIZLI HAREKET EDECEK

Yeni dönemin tek farkının hızlı karar alıp uygulamak olacağının altını çizen Ak, "Mitsubishi Grubu yaklaşık bin şirketten oluşan ve Japon ekonomisinin yüzde onundan fazlasına tekâmül eden dev bir yapı. Doğal olarak iş yapış şekilleri bir sürü kural ve sınırlama içeriyor. Türkiye'de mevcut piyasa koşullarını değerlendirdiğinizde bu yapı bazen bize biraz hız kaybettiriyordu. Yeni dönemde çevikliğimizi yeniden geri kazanacağız" dedi.

2020 HEDEFI 60 BIN ARAÇ

2018 Haziran sonu itibariyle filo büyüklüğü 36 bin araca ulaşan Intercity, 2020 sonuna kadar araç sayısını 60 bin, cirosunu 4 milyar TL'ye karını da 250 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Şirketin varlıklarının 3 milyar 255 milyon TL'ye ulaştığını belirten Ak, "Varlıklarımızı 9 milyar TL'ye, öz kaynak büyüklüğümüzü de 1.9 milyar TL'ye çıkaracağız" dedi.