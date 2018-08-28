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‘Finansal tetikçilerin hedefi

Giriş Tarihi: 28.8.2018
‘Finansal tetikçilerin hedefi Türkiye’
'nin son dönemde maruz kaldığı ekonomik saldırılara uluslararası kamuoyundan destek yağmaya devam ediyor. "Bir 'nin İtirafları" kitabının yazarı ekonomist John Perkins, "Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Bu günlerde, bu tetikçiler sadece i değil birçok farklı hükümet için çalışıyor" dedi. Perkins, küresel finans düzenin egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda şekillendirildiğinin altını çizerek, "Bir ülkeyi başka bir ülke ile rekabete sokarak, çok büyük vergi ve gelir kazanımları elde ediyorlar. Büyük şirketlere fayda sağlayacak çeşitli politikalar oluşturarak çıkar elde ediyorlar. Bu tetikçiler operasyon düzenledikleri ülkenin halkına zarar veriyor" diye konuştu.

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Perkins, son dönemde ABD yönetiminin Türkiye üzerinde ekonomik baskı oluşturmaya çalışmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'ye 'den uzak durmasını öneriyorum. Bugün, gibi birçok farklı seçenek mevcut. Türkiye gibi ülkeler, bu teklifleri Çin, ABD ve Körfez ülkelerindeki finans kuruluşlarının birbirleriyle yarışması için avantaj sağlamak amacıyla kullanabilir. Bu şekilde Türkiye'nin elinde seçenekleri olur. Türkiye daha fazla dış borçtan kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapmalı."
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