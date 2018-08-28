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Palandöken: Bakanlık müdahale etsin

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Palandöken: Bakanlık müdahale etsin
Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı , sadece perakendede değil bütün sektörlerde bir kur fırsatçılığı başladığını, ithal girdisi olmayan işlerde bile kuru gerekçe gösterip fiyat artışlarına gidildiğini söyledi. Bunun piyasada stokların artmasına neden olacağının altını çizen Palandöken, "Sonra da bu zamlı fiyatlar üzerinden yüzde 30+40 gibi acayip indirimlere girip halkı kandırıyorlar. Piyasa ahlakı kalmadı. Buna bakanlığın müdahale etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
piyasalar
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Palandöken: Bakanlık müdahale etsin
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