Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 28 Ağustos

Öncelikle altının ne derece önemli olduğunu bilmek için kültürü incelemek gerekmektedir. Toplumsal normlar, değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de hem birikim hem yatırım olarak hem de düğünlerde gelin ve damada hediye edilen ilk nesne olarak altın son derece önemlidir. Dolar ve eurodan bağımsız olarak ilk birikim hedefi altındır. Aynı zamanda düğünlerdeki alışverişin karşılıklı olması sosyal dinamikleri de harekete geçirmekte ve karşılıklı dayanışmayı sağlamaktadır. En güncel altın fiyatları burada, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?