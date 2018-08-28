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Son dakika: Altının gramı güne yükselişle başladı - Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Ağustos Salı altın fiyatları...

Son dakika haberi... Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 242,6 lira seviyelerinde dengelendi. Dün ve altının ndaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 primle 238,4 liradan tamamladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 09:57
Son dakika: Altının gramı güne yükselişle başladı - Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Ağustos Salı altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazancıyla 242,6 liradan işlem görüyor. 'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını da 1.615 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.210,25 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında yükselişlerin devam etmesi için 240 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatının na göre yön belirlediğini ve bu hafta dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirterek, "Yani gün içindeki dalgalanmalar 10-15 lira aralığını bulabilir. Bugün gram altının 238-248 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Dün veri gündeminin zayıf olmasının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getiren Memiş, ons altının 1.205 doların üzerinde kalmayı başarması durumunda 1.225 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.190 dolar seviyelerinin görülebileceğini kaydetti.


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