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haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? - , gram ve tam altın fiyatları için tıklayınız...

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri! Altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Dokuz günlük kurban bayramı tatilinin ardından tatilden dönen vatandaşların en çok arattığı konuların başında bugün altın ne kadar oldu? sorusu geliyor. Altın fiyatları ile ilgili en doğru ve güncel bilgilere ise her zamanki gibi Sabah.com.tr aracılığıyla ulaşabileceksiniz. Genellikle hediyeleşmek ve yatırım amacıyla kullanılan altında yaşanan inişli çıkışlı grafik vatandaşların da internette aratmasına neden oluyor. Altın bugün ne kadar oldu? sorusunun cevabı burada! , , , tam altın ve Cumhuriyet altını güncel fiyatları. İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.8.2018 02:11 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 02:12
Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? - Çeyrek altın, gram ve tam altın fiyatları için tıklayınız...

Altın fiyatları ! Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 9 günlük kurban bayramı tatilinin ardından piyasalardaki durumu merak eden vatandaşlar tatil dönüşü altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını arıyor. Yatırımcıdan birikimcisine her kesimden her vatandaşın araştırdığı konuların başında gelen altın fiyatları ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri yine sizler için hazırladık. Düğün sezonlarında artan altın fiyatları ile ilgili araştırmalar burada! İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

, ın ardından vatandaşlar tarafından en çok aratılan altın türüdür. Özellikle düğünlerde çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların tercih ettiği gram altın 238,81 liradan alınırken, 238,65 liradan satılıyor.

piyasalar
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