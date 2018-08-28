Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? - Çeyrek altın, gram ve tam altın fiyatları için tıklayınız...

Altın fiyatları son dakika! Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 9 günlük kurban bayramı tatilinin ardından piyasalardaki durumu merak eden vatandaşlar tatil dönüşü altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını arıyor. Yatırımcıdan birikimcisine her kesimden her vatandaşın araştırdığı konuların başında gelen altın fiyatları ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri yine sizler için hazırladık. Düğün sezonlarında artan altın fiyatları ile ilgili araştırmalar burada! İşte 27 Ağustos güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrek altının ardından vatandaşlar tarafından en çok aratılan altın türüdür. Özellikle düğünlerde çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların tercih ettiği gram altın 238,81 liradan alınırken, 238,65 liradan satılıyor.