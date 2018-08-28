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Son dakika: 'nin artık yerli

, PETLAS tarafından üretilen F-16 iniş takım lastiklerini kullanmaya başladı. 'deki fabrikada Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen lastiklerle birlikte PETLAS dünyada F-16 iniş takım lastiği üreten üçüncü fabrika oldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 12:27
Son dakika: Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 lastikleri artık yerli

'deki 401'inci Filo'da yapılan testlerin ardından, lastikler yurtdışındaki testlerden de başarıyla geçti. Yerli , ile birlikte tarafından da kullanılacak.

Lastiklerin testlerini, Eskişehir'de konuşlu dünyanın sayılı test filolarından biri olan 401'inci Test Filo Komutanlığı yaptı. Zorlu testlere tabi tutulan lastikler, güçlü karkas yapısı ve aşınma karakteristiğiyle dikkat çekti. Lastikler limitlerin en üst sınırlarda test edildi. Konuyla ilgili bilgi veren PETLAS yetkilileri, "F-16 ana iniş takımı lastiğimizin, zorlu bir geliştirme süreci ve bir o kadar yoğun test sürecinden başarı ile geçmiş olması bizim için hem çok önemli bir başarı hem de Petlas' ın elde etmiş olduğu üstün lastik teknolojisi ve yeteneklerinin somut bir göstergesi" diye konuştu.

Uzun yıllardır Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan uçak lastiklerini imal eden PETLAS, havacılık konusunda ürün yelpazesini geliştirmek üzere de çalışmalar yapıyor.

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Son dakika: Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 lastikleri artık yerli
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