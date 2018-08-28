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Vestel, ile iş birliğini güçlendiriyor

Vestel ve Daewoo 4 yıldır süren üretim iş birliklerini büyüttü.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 14:33
Vestel, Daewoo Electronics ile iş birliğini güçlendiriyor

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Daewoo markalı çamaşır makinelerinin yanı sıra kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon ürün grupları da 'daki Vestel City'de üretilecek.

Vestel, 'in yurt dışı müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve pazar trendlerini karşılamak üzere premium ürünler geliştirecek ve üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, dünyanın birçok teknoloji devi ile iş birliklerine devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vestel olarak 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünya devleriyle iş birlikleri yaparak hem kendimizi geliştiriyoruz hem de Vestel ve 'nin adını dünyaya duyuruyoruz. Kapsamı genişleyen bu anlaşmanın da her iki şirket için faydalı inanıyorum. Daewoo Electronics, global satış ağı ve pazarlama yeteneklerini Vestel'in gelişmiş üretim yetenekleri ile birleştirerek Avrupa pazarında daha sağlam bir konum elde etmeyi hedefliyor."

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Vestel, Daewoo Electronics ile iş birliğini güçlendiriyor
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