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Dijital tarım için yeni OSB’ler geliyor Binlerce KOBİ’yi de yakından ilgilendiren tarım osb’lerinin yatırım takvimi erkene çekildi. Endüstri 4.0 altyapısına uygun olarak tasarlanan yeni bölgeler dijital tarım devriminin de öncüsü olacak