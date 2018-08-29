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kuru ile ilgili son dakika gelişmesi! ve bugün ne kadar ve kaç TL?

Bu hafta başından itibaren kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yine takip edilmeye başladı. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle ‘ ve ne kadar’ cevabı en çok araştırılan sorulardan bir tanesi. Gelişen ve büyüyen Türk ekonomisini yıpratmak amaçlı yapılan kur saldırılarına rağmen ise Dolar fiyatı düşüşe geçmişti. 29 Ağustos Çarşamba döviz kuru rakamlarına an be an güncel ve doğru bilgiler ile sabah.com.tr’den ulaşabilirsiniz. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.8.2018 09:27
Döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmesi! Dolar ve Euro bugün ne kadar ve kaç TL?

ve fiyatları, bu sabah saatlerinden itibaren yine en çok merak edilen konular arasında geliyor. Kur saldırıları her gün devam ederken, gerek devlet kanadı gerekse vatandaşlar bu duruma geçit vermemek için elinden geleni yapıyor. 'Dolar ve Euro ne kadar' sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini yine sabah.com.tr adresinden an be an takip edebilirsiniz. Peki dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL?

DOLAR EURO ŞU AN NE KADAR KAÇ TL?

Türkiye'ye karşı yapılan kur saldırılarına rağmen dolar fiyatı, geçtiğimiz hafta düşüşe geçmişti. Yeni haftaya nasıl başladığı ile ilgili araştırmalar ise sürüyor. Dolar ve Euro fiyatları için ilerleyiniz…

DÖVİZ KURU HAKKINDA

Döviz kuru ile ilgili en son gelişmeleri sabah.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. 29 Ağustos Çarşamba günü fiyatlarına hemen bir sonraki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz…

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Döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmesi! Dolar ve Euro bugün ne kadar ve kaç TL?
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