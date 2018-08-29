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lı iş adamlarından ’a destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, dövizle kira dönemine yakında son vereceklerini açıklamasına lı iş adamlarından destek geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, bu konuyu dernek olarak birçok kez gündeme taşıdıklarını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün itibari konunun gündeme getirilmesi ve uygulamaya geçirileceği haberinin memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi..

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2018 15:05
Malatyalı iş adamlarından Bakan Albayrak’a destek

Özel, son olarak 64.ve 65.'inci Hükümetin Gümrük ve Ticaret Bakanı olan Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin derneklerini ziyaretinde de konuyu gündeme taşıdıklarını belirterek, "Malatya'da alışveriş merkezlerinde, büyük meblağlı gayrimenkul satış ve kiralamalarda dövizin kullanıldığını dile getirdik. Hata bu durumun Cumhurbaşkanımız 'ın Türk Lirası seferberliğine ters düştüğünü ve siyasiler olarak bu konuda adım atılmasını istediğimizi söyledik" şeklinde konuştu.

Bugün itibariyle kendilerinin de sıkça dillendirdiği dövizle kira döneminin tarafından gündeme taşındığını kaydeden Özel, bu kararı Malatyalı iş adamları olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "'lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. Bunu en kısa sürede Meclise getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" ifadelerini kullanmıştı.

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Malatyalı iş adamlarından Bakan Albayrak’a destek
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