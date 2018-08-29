Malatyalı iş adamlarından Bakan Albayrak’a destek

Özel, son olarak 64.ve 65.'inci Hükümetin Gümrük ve Ticaret Bakanı olan Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin derneklerini ziyaretinde de konuyu gündeme taşıdıklarını belirterek, "Malatya'da alışveriş merkezlerinde, büyük meblağlı gayrimenkul satış ve kiralamalarda dövizin kullanıldığını dile getirdik. Hata bu durumun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Lirası seferberliğine ters düştüğünü ve siyasiler olarak bu konuda adım atılmasını istediğimizi söyledik" şeklinde konuştu.

Bugün itibariyle kendilerinin de sıkça dillendirdiği dövizle kira döneminin Bakan Albayrak tarafından gündeme taşındığını kaydeden Özel, bu kararı Malatyalı iş adamları olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Paris dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "AVM'lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. Bunu en kısa sürede Meclise getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" ifadelerini kullanmıştı.

