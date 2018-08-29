Moody's notları yanlış değerlendirdi, ceza aldı!

ABD'nin SPK'sı SEC, kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's Investors Service'e, iç kontrollerindeki aksatmalarla ve kredi derecelendirme notlarını tutarlı bir şekilde uygulama ve tanımlamada eksik olduğu suçlamalarıyla 16.25 milyon dolar ceza kesti. Bunun SEC'in kestiği ilk derecelendirme eksikliklerine dayanan ceza olduğu belirtildi.

TUTARSIZ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİ

SEC'in şikayetine göre Moody's 2010'dan 2013'e kadar RMBS derecelendirmesindeki kontrollere ilişkin belgelemeyi yapmadı. Moody's konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) kapsamında iç kontrol aksatmalarından dolayı 15 milyon dolar, kredi notlarının sembolleri hakkındaki politika ve prosedürlerindeki eksikliklere karşılık yeniden düzenleme karşılığında 1.25 milyon dolar cezayı ödemeyi kabul etti. Ayrıca Moody's, toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolar olan "birleşik notlar" olarak bilinen menkul kıymetlerin 26 derecesine ilişkin olarak notları tutarsız bir şekilde değerlendirdi.

Borsa gündem'in haberine göre; SEC İcra Bölümü Müdürü Antonia Chion, "Derecelendirme kuruluşları sermaye piyasalarımızda kritik bir rol oynamakta ve derecelendirme süreçleri üzerinde etkili kontrollere ve prosedürlere sahip olmak zorundadır. SEC, Moody's'in iç kontrol yükümlülükleri konusunda uyarıda bulundu ancak konut kredisine dayalı menkul kıymetleri derecelendirirken etkin bir yol geliştirmedi." diye belirtti.

Moody's, geçtiğimiz gün Türkiye'de bulunan 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirmişti.