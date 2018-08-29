Son Dakika | Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın Cumhuriyet altın fiyatları 29 Ağustos

Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından altın fiyatlarındaki son durum, ilgili bireyler tarafından takip ediliyor. Ülkemizde birikim denilince akla ilk gelen şey altındır. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın çok daha fazla benimsenmektedir. Ortak hafıza ve değerler, toplumsal alışkanlıklar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça önemlidir. Yeni evlenen çiftlere altın armağan edilmesi karşılıklı bir gelenek olduğu için sosyal birlikteliği güçlendirir. En detaylı 29 Ağustos altın fiyatları burada...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?