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haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? , gram, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ! Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Özellikle ne kadar? sorusunun yanıtını arayan vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında altın fiyatları geliyor. Düğün mevsiminin sonlarına doğru gelinirken Çarşamba altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte güncel çeyrek altın, , tam altın, yarım altın ve Cumhuriyet altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.8.2018 22:47
Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili araştırmaları sürüyor. Düğün mevsiminin sonuna gelinirken altın fiyatları konusunda araştırmalar aralıksız olarak devam ediyor. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik nedeniyle vatandaşların odak noktaları da bu tarafa kaymış durumda. Ülkemizde birikim denilince ilk akla gelen yatırım aracı altındır. Altın yatırımcısından birikimcisine herkesin bir numaralı tercihidir. Altın fiyatları ile ilgili en detaylı bilgiler burada! İşte Çarşamba güncel altın fiyatları! ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle en çok merak edilen altın türleri arasında çeyrek altından sonra gelmektedir. Özellikle gram altın yaşanan artışlar neticesinde en çok tercih edilen altın türü olmaya çok yakın. Düğün ve törenlerde çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların en çok tercih ettiği altın türüdür. 29 Ağustos Çarşamba günü gram altın 244,03 TL'den alınırken 244,13 TL'den satılmaktadır.

piyasalar
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Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları...
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