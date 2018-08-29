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haber: Herkes araştırıyor! 2 yıl erken emekli olabilirsiniz

Emeklilik yaşıyla ilgili ... Her yıl yüz binlerce genç çalışma yaşamına atılıyor. İşe girenler, “” diye merak etmeye başlıyor. Bu yıl ilk defa çalışmaya başlayan kadınlar 60, erkekler 62 yaşından önce emekli olamayacak. Memur veya kendi işini kuranlar, akranlarından 2 yıl daha geç emekli olacak. 2018 yılında işe giren işçi, memur veya esnaf ne zaman emekli olur? İşte merak edilenlerin cevapları…

Giriş Tarihi: 29.8.2018 10:07
Son dakika haber: Herkes araştırıyor! 2 yıl erken emekli olabilirsiniz

haberi... Emeklilik yaşı, sigortalı olarak ilk defa işe başlanan tarihe ve çalışılan statüye göre değişmekle birlikte kademeli olarak artıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlayan kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmak ve en az 9000 gün prim gününü tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Esnaf ve memur statüsünde çalışanlar 9000 gün prim gününe tabi. 4/a, yani işçi statüsünde çalışanlarda ise 7200 prim gün sayısı aranıyor.

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Son dakika haber: Herkes araştırıyor! 2 yıl erken emekli olabilirsiniz
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