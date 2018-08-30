Merkez’den likidite hamlesi

Türkiye'ye yönelik kur saldırısının hızlandığı ağustos ayının ilk haftasında likidite yönetimi konusunda önemli adımlar Merkez Bankası, dün yeni bir uygulama başlattı. Merkez, bankalararası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini dünden geçerli olacak şekilde 13 Ağustos öncesi limitlerinin iki katı olarak sınırladı.

İŞLEM HACMİ DÜŞÜYOR

Banka, 13 Ağustos'ta 22 milyar TL olan limiti sınırsıza çıkarmıştı. Dün alınan kararla birlikte bu limitin 44 milyar liraya düşürüldüğüne dikkat çeken bankacılar, "Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandından yaptığı fonlamaya bir sınırlama getirirse, bankalar Geç Likidite Penceresi'ne (GLP) yönlenmek zorunda kalabilir" tespitinde bulundu. GLP'de faiz oranı yüzde 20.75 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı önlemlerin tansiyonu düşürdüğüne dikkat çeken analistler, getirilen sınırlamaların ardından swap ve forward hacminin 80 milyar dolardan 5 milyara dolara indiğini vurguladı.

13 EYLÜL ÖNCESİ TEHDİT

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 13 Eylül'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde, döviz cephesinde tansiyon da son iki gündür yine yükseltildi. İşlem hacminin çok düşük olduğu piyasada dolar gün içinde 6.45 TL'yi, euro da 7.52 TL'yi geçti.