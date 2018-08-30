HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > OTAŞ 3 bankaya devredildi

3 bankaya devredildi

Giriş Tarihi: 30.8.2018
OTAŞ 3 bankaya devredildi
Hazıne ve , 'da yüzde 55 hissesi bulunan 'ın Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine (SPV) devredilmesini onayladı.

OGER KREDIYI GERI ÖDEYEMEDI
Buna göre, OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı şirkete geçecek. Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company'nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyememişti. Kreditör bankalar bunun üzerine teminat hisseleri devralarak kuracakları bir SPV'ye yerleştirmeye karar vermişti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
OTAŞ 3 bankaya devredildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN