OTAŞ 3 bankaya devredildi

Hazıne ve Maliye Bakanlığı
, Türk Telekom
'da yüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ
'ın Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine (SPV) devredilmesini onayladı. OGER KREDIYI GERI ÖDEYEMEDI
Buna göre, OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı şirkete geçecek. Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company'nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyememişti. Kreditör bankalar bunun üzerine teminat hisseleri devralarak kuracakları bir SPV'ye yerleştirmeye karar vermişti.