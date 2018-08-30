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'de hedef 2 milyon ziyaretçi

Beyaz travertenleriyle ünlü, listesinde yer alan 'ye, ağustos ayının sonuna gelinmesine karşın lerin yoğun ilgisi devam ediyor. 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, 'nda 104 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale'yi gezen turist sayısının, yıl sonuna kadar 2 milyonu bulması bekleniyor.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018 11:41
Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi

Listesi'nde yer alan, dünyanın sayılı cazibe merkezi unvanını alan 'ye yerli ve yabancı akını devam ediyor. Yaz sezonunun sonuna yaklaşıldığı şu günlerde Pamukkale, özellikle yabancı turistlerin en uğrak turizm noktalarından biri oldu.

Geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının sürekli artış gösterdiği Pamukkale'yi 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, 'nda ise 104 bin turist ziyaret etti. İlk kez görenler kadar, her yıl gelen ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatan Pamukkale'yi yıl sonuna kadar ise 2 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Giriş ücretinin 35 TL olduğu Pamukkale'de ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anlarını ölümsüzleştiriyor. Renkli bir papağan da ziyaretçilerin başına omzuna konarak fotoğraflarda adeta rol çalıyor.

Pamukkale'ye 'dan geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Günay Karatepe, "Vatanımıza geldiğim her sene buraya uğrarım. Çok güzel, her yer bembeyaz" dedi. Pamukkale'ye daha önce de geldiğini ifade eden İngiliz uyruklu Jayne Robertson ise "Burayı çok sevdim. Buraya birkaç defa daha geldim. Çok barışçıl bir yer" dedi. Eşi Chris Robertson de "Pamukkale dünyanın çok güzel bir köşesi. Hierapolis , fantastik bir mekan. Buraya bizim gibi turist olarak ya da tur atmak için de gelebilirsiniz" diye konuştu.

'dan gelen Aysel Atakova da Pamukkale'nin çok güzel bir yer olduğu söylerken, Rus Zaharov Maria ise Türk insanını ve Pamukkale'yi çok sevdiğini belirterek ikinci kez geldiğini söyledi.

Yerli turistlerden Bilgin Savran da Pamukkale'nin ülke turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Dünyada ilk olduğu için ve UNESCO dünya mirası listesinde yer aldığından dolayı çok kıymetli bir yer. Yakın zamanda, bu bölgedeki 'Cehennem Kapısı' denen yerin de ziyarete açılmasıyla daha değerlenecek. Sadece giriş ücretleri biraz pahalı."

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Pamukkale'de hedef 2 milyon ziyaretçi
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