Piyasada TL seferberliği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AVM'ler ile gayrimenkulde dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıklaması piyasada heyecan yarattı. Albayrak'ın açıklamalarının ardından piyasadaki aktörler TL seferberliği ilan etti. AVM yatırımcıları da perakende sektörü de gayrimenkulcüler de kamuyla işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.



AVM'LERDE BAŞLADI

Türkiye'de yaklaşık 415 alışveriş merkezinin 3'te 2'sinde AVM yatırımcıları kur sabitleme, kirada indirim veya kira/ciro oranına üst sınır koyma gibi uygulamalarla piyasadaki sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyor. Ülkemizde AVM yatırımları 55 milyar dolara (330 milyar TL) ulaşmış durumda. Bunun yaklaşık yüzde 30'u (15 milyar dolar) yabancı yatırımcılar tarafından yapıldı. Yatırımcılar AVM'leri döviz cinsi krediyle tamamladı. Yasal düzenlemede kredi borcu olan yatırımcının korunması planlanıyor. Bu nedenle kademeli bir geçiş öngörülüyor.





TL'YE GEÇEN OFİS DOLUYOR

Ofislerde de son dönemde hızla TL'ye dönüş yaşanıyor. Ofislerde kiralama sözleşmelerinin yüzde 90'ı TL'ye geçirildi. Bu ofislerde doluluklar yüzde 15 arttı. Kontratı döviz cinsinden devam eden kiracılar da mal sahipleri ile 'Kur Sabitleme' anlaşmasına gidiyor. Kira kontratı mevcut döviz kuru üzerinden giden şirketler ise bulundukları ofislerden çıkıp, TL'yle kiraya geçiyor. Gayrimenkulcüler konutta dövizle kiralamanın çok az olduğunu belirtiyor.



FORMÜLLER HAZIRLANDI



Cezasız çıkış hakkı istiyoruz



Sinan Öncel/BMD Başkanı Hazine ve Maliye Bakanımız sorunun sahipsiz olmadığını gösterdi. Yılbaşında 36 bin TL olan kira dövize bağlı olarak şimdi 62 bin TL'ye çıktı. Günlük kurdan kira kesen de var. Burada önemli olan kiracıya cezasız, tazminatsız çıkma hakkı tanınması. Bu gerçekleştirildiği takdirde, arztalep dengesine bakılarak hangi AVM'de talep daha fazlaysa, arz-talep dengesini bulacak şekilde TL ile kiralamalar yapılacaktır. Böyle bir hakkı elde ettiğimiz takdirde, AVM'ler kiracısının çıkmaması için fiyat indirimine gidecektir. Biz bu önerilerimizi dosya halinde ilgili bakanımıza sunduk.



Uzun vadeli TL kredisi çözüm olur



Kubilay Özerkan/ TAMPF Başkanı Devletin para kaybedeceği değil aracı olacağı belirli bir oranda sübvansiyonda bulunabileceği düşük faizli TL kredilere girişi sağlayacak bir model üzerinde çalışıyoruz. Kısa zamanda hazırlayıp ilgili bakanımıza dosyamızı sunacağız.



Milli para biriminin yanındayız



Hulusi Belgü/AYD Derneği Başkanı AVM yatırımcıları olarak her zaman devletimiz ve milli para birimimizin yanındayız. Bugüne kadar 330 milyar TL'yi bulan AVM yatırımlarının yüzde 30'unu yabancı yatırımcılar yaptı. Bakanımızın kredi borcu olan yatırımcıyı koruyacaklarını açıklaması, yabancı yatırımcının haklarının korunacağının gösterdiği için son derece kıymetlidir.



TL ile doluluk yüzde 10 arttı



Murat Özgönül / Regus Türkiye Ülke Müdürü 1 Mayıs itibariyle tüm fiyatları TL'ye çevirdik. 2017 Aralık ayında bir günün kuru, mayısta müşterilerin TL'ye dönüş fiyatı olarak belirlenmişti. TL'ye geçtikten sonra doluluk oranında yüzde 10 artış oldu. Sene sonuna kadar da yüzde 15 daha artış bekliyoruz.



Kiralamaların %90'ı yerli paraya döndü



Mahir Mermer/ JLL Türkiye Ofis Kiralama Direktörü Bugün, ofis kiralamada dolar artık konuşulmuyor. 2018'de gerçekleştirilen kiralama işlemlerinin yüzde 90'ı TL cinsinden yapıldı. Kontratı döviz cinsinden devam eden kiralar, mal sahipleri ile 'Kur Sabitleme' anlaşmasına gidiyor. Kira kontratı mevcut döviz kuru üzerinden giden şirketler, bulundukları ofislerden çıkıp, TL kiralı maliyeti düşük ofisleri tercih ediyorlar.