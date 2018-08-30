Son dakika haber: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Ağustos Çeyrek altın, gram, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları sürüyor. Düğün mevsiminin sonuna gelinirken altın fiyatları konusunda araştırmalar aralıksız olarak devam ediyor. Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik nedeniyle vatandaşların odak noktaları da bu tarafa kaymış durumda. Ülkemizde birikim denilince ilk akla gelen yatırım aracı altındır. Altın yatırımcısından birikimcisine herkesin bir numaralı tercihidir. Altın fiyatları ile ilgili en detaylı bilgiler burada! İşte 29 Ağustos Çarşamba güncel altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle en çok merak edilen altın türleri arasında çeyrek altından sonra gram altın gelmektedir. Özellikle gram altın yaşanan artışlar neticesinde en çok tercih edilen altın türü olmaya çok yakın. Düğün ve törenlerde çeyrek altın almaya gücü yetmeyen vatandaşların en çok tercih ettiği altın türüdür. 29 Ağustos Çarşamba günü gram altın 244,03 TL'den alınırken 244,13 TL'den satılmaktadır.